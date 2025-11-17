È stato condannato a 10 anni e otto mesi di reclusione Yari Fa, il ventenne cagliaritano accusato di aver ucciso con una coltellata al petto l’ex carabiniere Fabio Piga nel giugno 2024, all’interno di un pub del centro di Cagliari.

Il giudice Luca Melis ha accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero Marco Cocco. Una perizia disposta sull’imputato aveva rilevato una parziale incapacità di intendere e di volere, ma ha anche confermato la sua pericolosità sociale. La pena è stata definita tenendo conto del rito abbreviato, che prevede una riduzione rispetto al giudizio ordinario.

La sera del 2 giugno 2024 Piga stava lavorando come addetto alla sicurezza nel pub “Donegal” di via Caprera. Era intervenuto nei bagni del locale perché sospettava un uso di droga, ma durante il confronto con Fa è stato colpito con un coltello, riportando la ferita mortale al petto.

La sentenza chiude il primo grado del processo per una vicenda che aveva scosso profondamente la comunità cagliaritana.