Due persone sono rimaste ferite questo pomeriggio in un incidente avvenuto lungo la statale 127 bis, all’ingresso di Alghero. Lo scontro, frontale, ha coinvolto una Peugeot che stava lasciando la città e un furgone della catena Conad diretto verso il centro abitato.

Secondo i rilievi della polizia locale, intervenuta sul posto, l’auto avrebbe tentato un sorpasso azzardato, finendo per invadere la corsia opposta e urtare violentemente il furgone. L’impatto è stato così forte da provocare il ribaltamento del mezzo commerciale su un fianco, intrappolando il conducente nell’abitacolo.

Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare aiuto: dopo aver rotto un finestrino del furgone, sono riusciti a estrarre l’autista in attesa dei soccorsi. Sia lui che il guidatore della Peugeot hanno riportato ferite giudicate non gravi.

I due feriti sono stati assistiti dal personale del 118 e trasportati in ambulanza al pronto soccorso di Alghero per ulteriori controlli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della rimozione dei veicoli e della messa in sicurezza della carreggiata.