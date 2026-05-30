Questa sera, sabato 30 maggio, nell’ambito della Festa de is Launeddas in programma nel Centro Culturale la Vetreria di Pirri, si terrà un commosso omaggio a Peppe Cuga, suonatore di Launeddas originario di Ovodda e scomparso nel 2022 all’età di 77 anni.

Per ricordare la sua figura e il suo contributo alla conservazione della cultura legata allo strumento identitario della Sardegna, S'Assotziu Launeddas Sardinna ha voluto dedicargli un momento speciale durante la serata che si terrà proprio questa sera alle 19.

A rendere ancora più significativo l’evento sarà la presenza della figlia di Peppe Cuga, che interverrà personalmente alla manifestazione. In questa occasione, sarà proprio lei a donare uno strumento appartenuto al padre a S’Assotziu Launeddas Sardinna, l’associazione impegnata da dieci anni nella tutela, promozione e trasmissione della tradizione delle launeddas.

La consegna dello strumento, un pezzo carico di valore storico ed emotivo, rappresenterà non solo un gesto di generosità e di continuità familiare, ma anche un simbolo concreto del passaggio di testimone tra generazioni. L’associazione si impegnerà a conservare e valorizzare lo strumento, rendendolo parte del proprio patrimonio culturale a disposizione della comunità dei musicisti e degli studiosi.

Sa Festa de is Launeddas di Pirri, già ricca di concerti, esibizioni e laboratori, si arricchisce così di un momento di alta valenza emotiva e culturale. Un’occasione per celebrare la memoria di Peppe Cuga e per ribadire l’importanza di mantenere viva una tradizione millenaria che continua a rappresentare l’anima più autentica della Sardegna.

L’ingresso è libero e tutti gli appassionati di musica tradizionale sono invitati a partecipare per rendere omaggio al suonatore ovoddese.