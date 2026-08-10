Non si attenua l'emergenza legata al pericolo di roghi nel capoluogo e nel suo hinterland. La Protezione Civile regionale ha confermato e prorogato l'allerta di codice arancione per rischio incendi sul territorio del Comune di Cagliari anche per la giornata di domani, martedì 11 agosto.

Per il pericolo, classificato come “alto” nel bollettino della Protezione civile, l’avviso prevede attenzione rinforzata per la fase operativa regionale: le condizioni sono infatti tali che “a innesco avvenuto, l'evento, anche se tempestivamente affrontato, può comunque raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.