Il Bilancio di previsione 2025/2027 è stato approvato dal Consiglio comunale di Cagliari, confermando il percorso delineato con il Documento unico di programmazione (Dup). La manovra finanziaria per il prossimo anno ammonta a 502 milioni di euro.

Il sindaco Massimo Zedda si è detto soddisfatto del risultato ottenuto, evidenziando il lavoro collaborativo di tutte le componenti del Consiglio: "Desidero ringraziare nuovamente il lavoro congiunto tra maggioranza e opposizioni, il presidente della Commissione Bilancio, Giovanni Porrà, e gli uffici comunali. Questo ci consente di progredire più rapidamente verso l'obiettivo di spesa delle risorse europee, fissato al 20% entro il 2025, per poter aspirare a ricevere una premialità. Ulteriori fondi, pari a circa 33 milioni di euro, saranno destinati allo sviluppo della città".

Il Bilancio approvato prevede una spesa complessiva di 502 milioni per il 2025, di cui 261 milioni per le spese correnti, con una graduale riduzione delle risorse negli anni successivi: 484 milioni nel 2026 (257 milioni per le spese correnti) e 457 milioni nel 2027 (256 milioni per le spese correnti). Nonostante il taglio imposto dallo Stato, che comporta una decurtazione di circa 1,3 milioni di euro della spesa corrente nel 2025, il sindaco Zedda ha sottolineato che il Bilancio non prevede alcun aumento delle imposte per i cittadini di Cagliari. Inoltre, sono previste consistenti risorse per la spesa corrente, circa 2 milioni per le politiche sociali e il supporto alle persone fragili, in situazioni di bisogno socioeconomico o a rischio di emarginazione, così come per iniziative mirate alla prevenzione e alla promozione del benessere sociale.