Un uomo, la cui identità è al momento sconosciuta, è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, danneggiamento e possesso illegale di armi da fuoco.

L'arresto è avvenuto dopo che l'aggressore ha sparato un colpo di fucile ad altezza d'uomo contro la porta di un bar a Buddusò, seguito da altri colpi contro un'automobile. Attualmente, si trova detenuto nel carcere di Bancali in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe agito spinto dall'ira per presunti torti subiti e, in stato di ubriachezza, avrebbe provocato una discussione accesa con un cliente del locale. L'uomo ha fatto rientro nel bar mostrando al rivale alcune munizioni di fucile e chiedendogli di scegliere il proiettile che avrebbe poi utilizzato per mettere fine alla sua esistenza, scatenando un ulteriore alterco tra i due. Poi è uscito dal bar per farvi ritorno alcuni instanti dopo, questa volta armato di un fucile automatico cal. 12 col quale ha esploso un colpo ad altezza uomo contro la porta a vetri all'ingresso del bar e successivamente contro l'auto del suo antagonista.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l'incidente. I militari, intervenuti prontamente, sono riusciti a bloccare l'individuo poco dopo la fuga, dopo un breve inseguimento.