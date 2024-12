Durante le prime ore di oggi sono state registrate quasi 400 chiamate ai Comandi dei Vigili del Fuoco, principalmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Attualmente, alle 18:00, sono in corso circa cinquanta richieste di intervento per vari problemi, tra cui il cedimento di elementi strutturali, alberi e pali pericolanti, nonché problemi legati alle coperture di diversi edifici.

I Comandi dei Vigili del Fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano hanno dovuto potenziare le proprie squadre per far fronte a queste numerose richieste. Il Comando di Cagliari ha gestito circa 100 interventi, Sassari circa 160, Oristano circa 90 e Nuoro 35.

Le aree maggiormente colpite includono la città metropolitana di Cagliari e l'area compresa tra Iglesias e Carbonia, oltre alla zona tra la città metropolitana di Sassari e Alghero, dove è stato necessario intervenire per mettere in sicurezza la copertura di una chiesa. Inoltre, una squadra d'intervento ha operato sulla linea ferroviaria in seguito all'impatto di un albero caduto su un treno passeggeri nella tratta Sassari-Cagliari.

Nel Nuorese si è registrato il distacco di una copertura in lamiera a Orotelli, mentre nell'Oristanese l'area più colpita è stata quella tra Oristano e Cabras. Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte nei vari incidenti.

Messa in sicurezza di pannelli fotovoltaici a Sassari Alghero, chiesa di San Michele Arcangelo Cagliari Cagliari