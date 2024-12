Un Natale inclusivo per tutti, anche per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà: il Comune di Cagliari distribuirà buoni del valore di 100 euro agli anziani in condizioni di povertà e offrirà servizi di consegna di pasti a domicilio durante le festività natalizie.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina dagli assessori alla Salute e alla Cultura, Anna Puddu e Maria Francesca Chiappe, insieme al presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di esprimere vicinanza e solidarietà verso coloro che si trovano in difficoltà, confermando l'impegno dell'amministrazione nel servire tutte le persone nel rispetto della loro dignità e della giustizia sociale.

Sono previste festività nei centri di quartiere della Marina, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Cep Pirri, Sant'Elia Pirri, Santa Teresa, con animazione a cura della mascotte Pully offerta dal Cagliari Calcio e la messa in scena di tre spettacoli teatrali. Saranno distribuiti regali a tutti i bambini presenti, offerti da varie associazioni tra cui il Rotary Club, l'Interact Club, il Rotary Club Cagliari Nord, il Lions Club, Save the Christmas, la Croce Rossa Italiana e Nivea. In collaborazione con il Consorzio Centro Storico e alcune attività del Corso Vittorio Emanuele, i ristoratori metteranno a disposizione, il 18 dicembre, 198 coperti per i cittadini senza dimora.

Inoltre, è previsto un pranzo di Natale con 50 coperti presso il Ristorante "Kipling". Infine, il 6 gennaio 2025 si terrà il tradizionale pranzo della solidarietà presso la palestra della struttura comunale di accoglienza per anziani a Terramaini. "Un Natale per tutti" ha suscitato una grande partecipazione da parte della comunità, dimostrando compassione e solidarietà verso chi si trova in difficoltà durante un periodo dell'anno in cui la solitudine e l'abbandono sono vissuti in modo più acuto da coloro che soffrono.