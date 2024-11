Sabato si celebra nuovamente la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un'iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare che invita le persone ad acquistare cibi non deperibili da donare a coloro che si trovano in difficoltà, supportati dalle organizzazioni locali.

In Sardegna, ben 180 supermercati parteciperanno all'evento con il supporto di circa 2000 volontari, incoraggiando i clienti a fare acquisti solidali da destinare al Banco Alimentare per aiutare chi è in stato di bisogno nell'isola. L'obiettivo è raccogliere tra le 150 e le 200 tonnellate di merci, considerando che nel corso dell'anno il Banco Alimentare sardo raccoglie circa 3000 tonnellate di prodotti.

I volontari, riconoscibili grazie alle pettorine arancioni, suggeriranno l'acquisto di alimenti a lunga conservazione come olio, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno, carne in scatola e alimenti per bambini. Tutti i generi alimentari raccolti saranno poi distribuiti a più di 7.600 organizzazioni locali convenzionate con il Banco Alimentare, che assistono oltre 1.790.000 persone, tra cui mense per i bisognosi, case-famiglia, comunità per minori, centri d'ascolto e unità di strada. Nel 2023, in Sardegna sono stati raccolti 135.009 kg di prodotti in 178 supermercati partecipanti, registrando un aumento del 35% rispetto all'anno precedente.

"Partecipare a questa giornata nazionale è un gesto benefico per chiunque lo faccia", ha affermato Giorgio Frasconi, presidente del Banco Alimentare, durante la presentazione insieme al direttore Alberto Tamponi. "È un invito a fare del bene a se stessi e agli altri. Attraverso quest'azione possiamo aiutare molte persone che si trovano in situazioni di bisogno. In Sardegna, secondo l'Istat, sono circa 160.000 le persone che necessitano di assistenza. Il Banco Alimentare, con il suo impegno quotidiano, riesce a raggiungere 20.000 di loro. È paradossale vedere quanto sprechiamo rispetto a ciò di cui abbiamo realmente bisogno. Dall'altra parte, ci sono individui che hanno urgente bisogno di aiuto".