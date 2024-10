«L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è stare vicino alle persone in difficoltà, in particolare agli anziani e ai disabili, anche durante le feste di fine e inizio anno». Sono queste le parole pronunciate dall’assessore Ferdinando Secchi, stamattina, nel Municipio di via Roma durante la presentazione, avvenuta stamattina, delle iniziative del “Natale e Capodanno solidale” a Cagliari.

Come ha spiegato il titolare delle Politiche sociali, il 25 e 26 dicembre avverrà la consegna dei pasti a domicilio, per l'ora di pranzo, ai cittadini che ne faranno richiesta al Servizio Politiche sociali, nelle diverse sedi territoriali. L’iniziativa sarà ripetuta anche per le giornate dell’1 e 6 gennaio.

La notte del 31, presso la palestra della Casa di Accoglienza per anziani di Terramanini al civico 10 di via Valerio Pisani, gli over 65 potranno degustare una sontuosa cena a base di antipasti di mare e di terra, due primi caldi, verdura, grigliata di carne, maialetto e agnello, lenticchie, frutta di stagione, acqua vino e bibite, panettone e pandoro, spumante. Nel corso della serata, animata da un complesso musicale, gli ospiti riceveranno dei piccoli doni. L’evento è gratuito, ma bisognerà prenotare entro il prossimo 28 dicembre telefonando al numero 3711131734.

Inoltre, chiamando lo stesso numero, ha aggiunto Secchi«chi vorrà potrà anche usufruire del Servizio di accompagnamento con due mezzi da 56 posti ciascuno, che compiono due percorsi cittadini diversi per il trasporto di andata e ritorno degli anziani per la palestra della Casa di Accoglienza». Due i punti di raccolta: il primo sarà in piazza Yenne, Sant’Avendrace, piazza San Michele e piazza Italia; il secondo a Sant’Elia, Parrocchia San Pio X, piazza Giovanni XXIII e CEP.

Come ha sottolineato Rita Polo (presidente della Commissione Politiche sociali), a rafforzare il fronte della solidarietà impostato dall’Amministrazione comunale, anche «l’importante lavoro svolto dal mondo dell’associazionismo e dai Centri di Quartiere che per tutto il corso dell’anno rendono la città viva e aperta, soprattutto alle persone in difficoltà e alle altre culture».

A questo proposito, la Biblioteca di Montevecchio numero 29 e il Centro di Quartiere Strakrash hanno organizzato, in collaborazione con il gruppo scout Massimiliano Kolbe, l’iniziativa “Festeggiamo Insieme?”, in programmadomani dalle 17.00 alle 19.00, che coinvolgerà tutti gli abitanti del quartiere di Is Mirrionis. Come ha spiegato Claudio Piredda (Strakrash), «la finalità è quella di scambiarsi gli auguri di Natale e divertirsi tutti insieme grazie ai lavoratori, alle animazioni, ai giochi di società e al bookcrossing».

Il Centro di quartiere di via Dei Partigiani a Pirri ha promosso, invece, per il prossimo 20 dicembre “Arriva Natale”, con feste e laboratori per bambini, Le opere realizzate saranno esposte il 22 all’Ex Vetreria. Come ha anticipato il coordinatore Claudio Sasso, il 23 sarà la volta di “Carovana di Natale”.

Venerdì 22 dicembre, come ha rimarcato Valeria Ligas (Centro di Quartiere di piazza Savoia) «nel quartiere Marina il Natale sarà multietnico». A partire dalle 19 donerà a tutti i suoi abitanti la possibilità di festeggiare insieme, con letture multilingua, giochi e animazione per i più piccoli, spettacoli musicali e per finire le degustazioni di “Sapori dal mondo”. A fine mese sono inoltre previste alcune proiezioni all’insegna della multiculturalità e prendere in prestito libri messi a disposizione dalla Biblioteca di Monteclaro,

Al termine, l’Assessore Secchi ha dichiarato come, in occasione dell’Epifania, «nella Casa di Accoglienza per anziani di Terramaini, 400 concittadini potranno partecipare Pranzo della solidarietà» con un menù a base di antipasti, arrosti, arrosti di carne e pesce, verdura, frutta di stagione e secca. Non mancheranno dolci e panettone.