Natale solidale a Cagliari con gli alunni dell’Alfieri in concerto, tra chiese e case di riposo per anziani. Si terrà il giovedì 13 dicembre a Cagliari, nella casa di riposo per anziani delle figlie eucaristiche di Cristo Re (in via Scano), il Concerto di Natale dedicato agli anziani e alle persone che alloggiano nella struttura. A questa bella iniziativa di solidarietà e di amore, parteciperanno 45 alunni della Scuola Alfieri di Cagliari più Conservatorio di musica, ragazzi e ragazze d’età compresa tra gli 11 e i 14 anni.

L’iniziativa, coordinata dal professor Giovanni Canu, insegnante di musica, avrà inizio alle ore 10 e sarà aperta anche ai parenti e agli amici dei numerosi ospiti nell’istituto adiacente la Chiesa di Cristo Re in via Scano. A intonare i canti, nel pieno rispetto della tradizione natalizia, numerosi alunni delle classi prima, seconda e terza dei corsi A-D-F. L’evento è gratuito e mira a tendere la mano, diffondendo solidarietà e cultura, con un gesto d’amore; fatto sempre più raro specialmente negli ultimi tempi.

Una seconda iniziativa fortemente voluta dalla Scuola Alfieri sarà il concerto di Natale. Un concerto corale e strumentale che si terrà, come di consueto, nella chiesa dei Santi Giorgio e Caterina che sarà gremita per l’occasione. L’iniziativa si terrà il 21 dicembre, sempre alle ore 10.