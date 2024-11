Il Comune di Cagliari ha reso disponibile l'avviso per il Bonus Natale 2024, un sostegno finanziario destinato a individui di età pari o superiore a 67 anni che soddisfano determinati criteri. Questa misura fa parte del programma solidaristico "Natale per Tutti", adottato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 26 novembre 2024, mirato a sostenere i gruppi più vulnerabili della popolazione, in particolare anziani e persone a basso reddito.

Il contributo, di 100 euro, è destinato a coloro che hanno un reddito pensionistico mensile inferiore a 800 euro e un ISEE non superiore a 12.000 euro. Se le risorse lo permettono, il Bonus potrà essere aumentato fino a 200 euro per beneficiario.

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma online del Comune di Cagliari utilizzando SPID o CIE, entro le ore 12 del 10 dicembre 2024. L'Assessorato alla Salute e al benessere del Comune si impegna a sostenere la comunità e promuovere la solidarietà, in particolare verso i più bisognosi.