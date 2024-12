Il Comune di Cagliari ha deciso di permettere l'apertura straordinaria dei mercati cittadini durante le festività natalizie su richiesta dei concessionari.

Ecco i giorni e gli orari in cui i mercati saranno aperti in modo eccezionale: il Mercato civico di Via Quirra sarà aperto dalle ore 7.00 alle ore 14:00 domenica 22 dicembre 2024; mentre il Mercato di San Benedetto sarà aperto dalle ore 7.00 alle ore 14:00 domenica 22 e domenica 29 dicembre 2024.