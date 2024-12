Il traffico dell'aeroporto di Cagliari-Elmas sta crescendo durante le festività natalizie e di Capodanno, con previsti circa 230.000 passeggeri tra arrivi e partenze dal 22 dicembre al 7 gennaio 2025. Recentemente, lo scalo "Mario Mameli", gestito dalla Sogaer, ha raggiunto un traguardo storico con 5 milioni di transiti, superando così il record precedente di 4,8 milioni registrato nel 2023. Questo risultato è stato ottenuto in anticipo rispetto alle previsioni grazie alla performance positiva del segmento internazionale, che ha registrato un aumento del 10% fino a oggi.

La programmazione dei voli per l'inverno vede Cagliari collegata con 9 Paesi e un totale di 33 rotte operative fino al 29 marzo 2025, di cui 23 nazionali e 10 estere. Sette compagnie aeree - Aeroitalia, easyJet, Edelweiss, Luxair, Ryanair, Volotea e Vueling - garantiranno i collegamenti diretti da e per Cagliari. Le destinazioni nazionali per la stagione invernale '24-'25 includono numerose città italiane come Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Roma Ciampino, Torino, Venezia e Verona, servite principalmente da Ryanair.

Le compagnie aeree confermano i loro impegni su varie rotte internazionali, con Ryanair che opererà su diverse città europee come Bruxelles Charleroi, Budapest, Cracovia, Londra Stansted, Malta, Parigi Beauvais e Siviglia. Vueling offrirà collegamenti da e per Barcellona durante l'intera stagione invernale, mentre Edelweiss e Luxair collegheranno rispettivamente Cagliari con Zurigo e Lussemburgo. EasyJet manterrà i collegamenti su Milano Malpensa, mentre Aeroitalia gestirà i voli di continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate.