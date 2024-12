Il Cagliari si ritira in preparazione per la cruciale trasferta a Venezia di domenica. I giocatori si recheranno al centro sportivo di Assemini già da stasera, in vista della partenza per il Veneto prevista per domani. La decisione di anticipare il raduno è stata presa dalla squadra stessa, con l'obiettivo di trascorrere del tempo insieme in anticipo rispetto alla consueta routine pre-trasferta, per concentrarsi immediatamente sulla sfida imminente. Il presidente Tommaso Giulini, l'allenatore Davide Nicola e il direttore sportivo Nereo Bonato hanno accolto favorevolmente questa scelta, evidenziando così l'importanza della partita per una squadra attualmente terzultima in classifica dopo due sconfitte consecutive in campionato.

Il calendario successivo alla partita contro il Venezia include una difficile sfida interna contro l'Inter subito dopo le festività natalizie, seguita da un'altra trasferta e uno scontro diretto con il Monza il 5 gennaio. Per la partita contro il Venezia, è confermato l'assenza di Luvumbo, ancora alle prese con un infortunio rimediato durante il match con l'Atalanta.

Il commento di Giulini

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha espresso ottimismo riguardo al futuro del club, auspicando un recupero dei diritti che ritengono siano stati negati negli ultimi anni a causa di varie problematiche, indipendentemente dal prossimo presidente. Giulini ha sottolineato le difficoltà legate alla perdita delle sponsorizzazioni legate alle scommesse, ai problemi infrastrutturali degli stadi, alle tasse elevate pagate dai club e alle restrizioni sui giovani talenti. Ha infine lanciato un appello all'unità per affrontare insieme le sfide del calcio italiano, senza disperdersi in divisioni che hanno caratterizzato il passato recente.