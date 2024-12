Il Nursing Up ha deciso di non accettare l'accordo proposto nella trattativa tra sindacati e assessorato della Sanità per la distribuzione equa dei fondi. Diego Murracino e Marino Vargiu hanno chiarito che la proposta non tiene conto dei professionisti sanitari non medici.

La richiesta del Nursing Up era di dividere il fondo in modo proporzionale al 60% per il personale non medico e al 40% per i dirigenti medici, rispettando così il numero maggiore di lavoratori nel primo gruppo. Il sindacato ha sottolineato che la proposta rispetta i limiti di spesa e garantisce una distribuzione delle risorse in linea con le disponibilità finanziarie.

Il Nursing Up Sardegna ha annunciato uno sciopero regionale per il 28 febbraio come protesta per il mancato riconoscimento professionale ed economico da parte della politica regionale ai professionisti sanitari.