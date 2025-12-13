Nel clima natalizio che anima il centro storico di Cagliari, tra luminarie e colori festivi, la città incontra anche le tradizioni dell’Arma dei Carabinieri. In questi giorni, le vie cittadine sono attraversate dai militari a cavallo e da quelli in grande uniforme, una presenza che coniuga solennità e familiarità, richiamando storia ed eleganza.

Le uniformi storiche, con le caratteristiche mantelle dalle fiamme rosse, gli stivali e i cordellini, non sono soltanto un simbolo del passato, ma testimoniano il legame profondo tra l’Istituzione e il territorio. La loro presenza nelle strade e nelle piazze del centro, frequentate da cittadini e turisti, contribuisce a rafforzare un senso diffuso di sicurezza e di appartenenza, particolarmente avvertito durante il periodo natalizio.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di attenzione alla città e alle sue tradizioni, assumendo il valore di un omaggio simbolico alla comunità cagliaritana. I Carabinieri a cavallo e in grande uniforme diventano così un punto di raccordo tra passato e presente, tra la storia dell’Arma e la quotidianità urbana, rinnovando quel rapporto di fiducia che da sempre lega l’Istituzione ai cittadini.