Mondo Convenienza ha annunciato il lancio del suo servizio di trasporto e montaggio, che verrà testato per la prima volta in Sardegna attraverso la World Delivery. I sindacati hanno elogiato questa iniziativa. La nuova società opererà presso le sedi di Cagliari e Sassari, aperte nel 2017, dove attualmente lavorano 150 dipendenti diretti tra punti vendita e depositi.

Inoltre, World Delivery assumerà i dipendenti che attualmente gestiscono questo servizio per conto delle società appaltatrici, portando così il numero totale di collaboratori del Gruppo a circa 350.

"Il servizio di Trasporto e Montaggio è uno dei fattori di successo di Mondo Convenienza, che da sempre si contraddistingue per l'offerta alla portata di tutti, la rapidità di esecuzione delle richieste dei clienti, il servizio attento nonché standard di qualità sempre elevati", dichiara Mara Cozzolino, presidente di Mondo Convenienza Holding.

Le sigle Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil hanno sottoscritto un accordo sindacale di internalizzazione delle attività di trasporto e montaggio, conferma il segretario generale della Filt Sardegna, Arnaldo Boeddu. "Questo è un primo importante passo che vede come protagonista la Sardegna ma che nel breve medio periodo potrebbe interessare anche tutte le altre regioni in cui è presente Mondo Convenienza. Per la nostra isola - conclude il numero uno della Filt Cgil Sardegna - questo accordo vale tantissimo. Oltre 200 lavoratori degli appalti diventano dipendenti diretti di una azienda madre. Tutto questo si realizza a seguito della volontà della Cgil che si batte per un lavoro sicuro, dignitoso e tutelato".