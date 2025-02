Candeggina sulle strade per avvelenare i cani. È successo, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, a Bari dove alcuni cagnolini sono stati trovati in fin di vita in diverse zone della città, mostrando segni di avvelenamento prima di morire.

I residenti hanno notato la presenza di buste contenenti candeggina in queste zone e hanno prontamente segnalato il problema all'Amiu, che ha risposto con un intervento di pulizia delle strade. La candeggina può avere effetti letali se ingerita, ma anche i vapori possono essere pericolosi, causando sintomi come salivazione eccessiva, diarrea, difficoltà nella deglutizione e vomito.

Purtroppo, sempre come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, non tutti dimostrano compassione verso gli animali domestici, e ciò si evince anche dalla terribile pratica di preparare cibo avvelenato per cani e gatti e diffonderlo per le strade e nelle aree destinate agli animali.