L’ex presidente della Regione Renato Soru rischia di perdere la sua villa che domina il colle storico di Bonaria, a Cagliari. La notizia è stata riportata dal Fatto Quotidiano, che ha spiegato nel dettaglio i contorni della vicenda.

A chiedere e ottenere dal tribunale la vendita pubblica della villa è stata Banca Intesa, creditrice nei confronti dell’imprenditore a causa di un mutuo di circa 7 milioni che avrebbe onorato soltanto in parte.

Sempre il Fatto riporta che sull’ex governatore graverebbe anche un debito da 16 milioni di euro, sempre con Banca Intesa, relativo alla villa affacciata sul mare di Villasimius. In quel caso, il debito arriverebbe dalla società Cuccureddus Srl, sciolta e messa in liquidazione nel 2014. Al debito di 23 milioni di euro si aggiungerebbero inoltre 500mila euro che Soru dovrebbe restituire ad altri creditori. Una somma importante che l’ex governatore conta di estinguere vendendo proprio la villa di Villasimius, come spiegato dal suo avvocato di Soru, Giuseppe Carteni: “Venduta la residenza sul mare saremo in grado di chiudere l’ultima vertenza finanziaria rimasta aperta, dovremmo farcela nel giro di un mese”.