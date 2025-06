Con l’Ordinanza n. 1463 firmata oggi, lunedì 16 giugno 2025, dal Dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti del Comune di Cagliari, sono state disposte temporanee modifiche alla viabilità in viale Merello.

L’intervento, programmato per consentire lavori di manutenzione delle alberature e la messa in sicurezza del viale, comporterà una serie di limitazioni al traffico da martedì 17 a sabato 21 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 13.

Nel dettaglio, nel tratto tra l’intersezione con via Is Maglias e piazza D’Armi, saranno in vigore:

– la chiusura della corsia di marcia in direzione piazza D’Armi – via Is Maglias, con senso vietato, eccetto per bus, forze di polizia, ambulanze e vigili del fuoco, il cui transito sarà regolato da movieri;

– la riduzione di carreggiata;

– l’istituzione del divieto di sorpasso;

– il limite massimo di velocità fissato a 30 km/h.

Il tratto resterà invece regolarmente percorribile in senso opposto, da via Is Maglias verso piazza D’Armi.

L’ordinanza mira a garantire la sicurezza durante le operazioni e a ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza.