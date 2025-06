Per la prima volta la cinquina finalista del Premio Strega arriva in Sardegna. Mercoledì 18 giugno, alle 21, l’Ex Caserma di via Roma a Quartu ospiterà l’unica tappa isolana del tour ufficiale del più prestigioso premio letterario italiano.

Protagonisti dell’incontro Andrea Bajani (L’anniversario, Feltrinelli), Nadia Terranova (Quello che so di te, Guanda), Elisabetta Rasy (Perduto è questo mare, Rizzoli), Paolo Nori (Chiudo la porta e urlo, Mondadori) e Michele Ruol (Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, TerraRossa), che presenteranno i propri romanzi e dialogheranno con il pubblico.

La serata, condotta da Fabio Canino, rientra nel tour ufficiale del Premio Strega, pensato per valorizzare la letteratura contemporanea e promuovere l’incontro diretto tra scrittori e lettori.

"Continuo a credere che la cultura debba essere decentrata e accessibile – dichiara il sindaco Graziano Milia – In un’epoca in cui si riflette sempre più sul ruolo delle 'periferie' anche simboliche, una tappa del Premio Strega a Quartu Sant’Elena è un segnale importante di democratizzazione del prestigio letterario".

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Quartu e il contributo della Fondazione Quartu Cultura, a cura di 011solution in collaborazione con ArgoNautilus.