Tutto pronto per il primo appuntamento isolano di Miss Universo, il concorso nato negli Stati Uniti negli anni Cinquanta che continua a far sognare milioni di ragazze in giro per il mondo. Ad ospitare la prima tappa di Miss Universo sarà il 22 luglio a partire dalle 21 Sa Mariga Exclusive Event, ad Assemini.

L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto. A condurre la serata sarà il bravissimo Anthony Peth, volto noto delle reti televisive nazionali: madrina della serata sarà Anna Chessa, Miss Sardegna 2026.

Parteciperà alla serata anche Katia Malika, maestra di danze orientali che contribuirà insieme a Davide Franceschi a dare un’atmosfera esotica all’avvio del concorso che toccherà varie località della Sardegna.

Sono come sempre tante le ragazze che hanno presentato la candidatura per partecipare alle selezioni che si terranno in tutte le regioni d’Italia, ma solo una potrà rappresentare la nostra nazionale alla finale mondiale.

Dopo il successo della passata edizione, ad organizzare Miss Universo è ancora Alessia Ghisoni, imprenditrice titolare di diversi marchi che operano nel mondo della moda e degli eventi, e recentemente nominata dalla stampa nazionale regina dei grandi eventi che hanno portato in Sardegna Miss Mondo e Miss Universo.

Bellezza in prima linea, ma non solo. Il concorso si è evoluto dalla sua nascita nel 1952 e oltre alla bellezza delle ragazze valuta anche la loro personalità, lo stile, il portamento e l’eleganza in tutti i suoi aspetti.

Uno spettacolo dunque al passo con i tempi, che ha saputo rinnovarsi e ha coniugato alla celebrazione della bellezza lo studio di contenuti multimediali, progettati e strutturati con lo scopo di mettere in evidenza un'immagine nuova e fresca del concorso, anche grazie alla collaborazione con grandi partner nazionali.

L’organizzatrice di Miss Universo, Alessia Ghisoni, spiega come una delle caratteristiche principali del concorso sia quella di restare al passo coi tempi, pur mantenendo intatto il fascino delle prime edizioni:

“Il nostro desiderio è quello di valorizzare e promuovere l’eccellenza femminile in tutte le sue sfaccettature: non è solo l’aspetto fisico di chi sale in passerella quello che viene preso in considerazione, ma anche il carattere i valori che la persona sa esprimere anche in pochi attimi. Attraverso Miss Universo, inoltre, vogliamo raccontare la nostra terra, artisti, stiliste e stilisti, che porteranno in passerella i beni materiali e immateriali della Sardegna, con tutta la liturgia delle nostre millenarie tradizioni”.

Per Cenzo Atzori, titolare de Sa Mariga Exclusive Event, tenere a battesimo la nuova edizione del concorso sarà una grande occasione: “Siamo pronti a dare vita a una serata all’insegna dello stile, del fascino e dell’eleganza, l’appuntamento si terrà in un’atmosfera magica, che – unita alla bellezza delle aspiranti Miss – renderà la serata indimenticabile”.