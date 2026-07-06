È stato avviato a Cagliari, su iniziativa della Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Anna Cau, il primo tavolo di confronto dedicato al rapporto tra minori e mondo digitale. L’obiettivo è costruire una strategia condivisa di prevenzione, formazione e tutela per bambini e adolescenti.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti di istituzioni, scuola, università, sanità, giustizia, ordini professionali e associazioni, dando vita a un confronto multidisciplinare su un tema ormai centrale nella crescita delle nuove generazioni.

Dal dibattito è emersa una consapevolezza condivisa: il digitale non è più uno spazio separato, ma un ambiente che incide in modo diretto su sviluppo, relazioni e benessere psicologico dei minori. Per questo è stata sottolineata la necessità di un approccio coordinato tra famiglia, scuola e istituzioni, con particolare attenzione al supporto ai genitori e alla prevenzione dei rischi legati a un uso non consapevole delle tecnologie.

Tra le priorità indicate figurano la formazione delle famiglie, il rafforzamento del ruolo educativo della scuola, percorsi strutturati di educazione digitale e interventi tempestivi nei casi di fragilità.

Dal settore sanitario è arrivato un allarme sul crescente disagio giovanile, con un aumento delle vulnerabilità psicologiche legate anche all’uso intensivo dei dispositivi digitali. Le università di Cagliari e Sassari hanno ribadito il proprio impegno nella ricerca e nell’analisi degli effetti dell’innovazione tecnologica.

Dal mondo della giustizia è stato richiamato il tema della responsabilità genitoriale, sottolineando la necessità di intervenire prima che le situazioni di difficoltà arrivino ai tribunali, quando spesso il danno è già consolidato.

Il tavolo ha coinvolto anche pediatri, assistenti sociali e associazioni, che hanno evidenziato l’importanza di una rete territoriale stabile e strutturata. A chiusura dei lavori è stato confermato l’avvio di un percorso permanente di studio e approfondimento, con l’obiettivo di definire una strategia regionale condivisa per la tutela dei minori nell’ambiente digitale.