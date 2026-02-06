Un malore improvviso, probabilmente un infarto, lo ha stroncato mentre stava lavorando nel piazzale di una ditta di trasporti a Sestu. Albino Fulghesu, 62 anni, residente ad Assemini, si è accasciato a terra accanto al muletto intorno alle 21 di ieri sera, senza più riprendersi.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal per gli accertamenti di rito.

La Procura di Cagliari sta valutando la possibilità di disporre l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.