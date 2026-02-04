Stanziamenti dedicati alla promozione turistica per contrastare il danno d’immagine subito dai territori colpiti dal ciclone Harry. È quanto annunciato dal Ministero del Turismo al termine di un incontro in videoconferenza promosso dalla ministra Daniela Santanchè con i presidenti delle Regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, affiancati dagli assessori competenti e dalle principali associazioni di categoria del settore turistico.

Alla riunione hanno partecipato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e l’assessore al Turismo della Regione Sardegna Franco Cuccureddu. L’obiettivo del confronto è stato quello di ascoltare direttamente i territori coinvolti, analizzare le criticità del comparto turistico e raccogliere i bisogni concreti per programmare interventi mirati a sostegno di un settore strategico per il PIL regionale.

Per rafforzare la fiducia e promuovere una narrazione positiva, il Ministero del Turismo ed Enit Spa avvieranno una campagna di comunicazione dedicata, volta a valorizzare l’offerta turistica di Sicilia, Calabria e Sardegna e a correggere la percezione negativa generata dal ciclone sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso l’iniziativa “Welcome To Meraviglia”.

“Nel rinnovare la nostra solidarietà e vicinanza alle Regioni colpite, ho ritenuto fondamentale organizzare subito questo incontro, per formulare risposte immediate, rapide ed efficaci. Il nostro intento è non lasciare indietro nessuno, intervenendo tempestivamente perché il tempismo, in queste situazioni, è essenziale tanto quanto le risorse”, ha dichiarato la ministra, sottolineando la volontà di “sostenere territori, imprese e lavoratori” e di “proteggere l’immagine delle destinazioni turistiche”.

Un ulteriore momento di confronto pubblico è previsto alla Bit di Milano: il 10 febbraio alle 11.45, allo stand Enit, si terrà una conferenza stampa con i rappresentanti delle tre Regioni per rassicurare cittadini, turisti e operatori sulla piena operatività delle aree interessate e presentare l’offerta turistica in vista della stagione estiva. Tutte le Regioni e le associazioni di categoria hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa del Ministero.