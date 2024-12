Qualche settimana fa, Ludovica, una ragazza di 14 anni, ha aperto il profilo Instagram dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari per condividere un desiderio: diventare medico. Ha espresso la sua passione di lunga data per la medicina e il suo desiderio di partecipare al volontariato in ospedale per regalare un sorriso ai pazienti.

Nonostante sia troppo giovane per fare volontariato in corsia, il suo messaggio non è passato inosservato.e, durante le festività natalizie, l'Aou di Cagliari ha esaudito il suo sogno organizzando una giornata speciale. Ludovica, studentessa del Liceo Classico al Convitto Nazionale di Cagliari, ha avuto così l'opportunità di vivere l'esperienza di essere "medico" per un giorno al Policlinico Duilio Casula. Accompagnata dal direttore sanitario facente funzioni, Ferdinando Coghe, ha visitato i reparti, ha dialogato con medici, infermieri e dirigenti.

Ludovica ha dichiarato: "È stata una bellissima esperienza che ha rafforzato il mio sogno. Mi sono resa conto della strada da percorrere. È stato emozionante e indimenticabile". La sua determinazione nel voler contribuire attraverso il volontariato e regalare sorrisi ai pazienti è evidente sin dal suo messaggio iniziale. Durante la visita, Ludovica ha potuto esplorare la struttura sanitaria, incontrare specialisti e condividere la sua passione. È stata accolta con calore da medici e operatori sanitari, che l'hanno fatta sentire parte integrante del team ospedaliero, almeno per quel giorno.