Modifiche temporanee alla viabilità in via Vesalio, a Cagliari, nelle giornate di sabato 10 e sabato 17 ottobre 2026. Il provvedimento, disposto con l’ordinanza numero 2635 firmata l’8 ottobre dal dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e reti, è necessario per consentire i lavori ai sottoservizi collegati alla nuova rotatoria.

Per limitare i disagi alla circolazione, il cantiere sarà organizzato in due fasi, con chiusure alternate delle due semicarreggiate. Entrambi gli interventi si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13.

La prima chiusura è prevista sabato 10 ottobre e riguarderà la semicarreggiata sud-est di via Vesalio, in direzione del Parco di Terramaini. Il tratto interessato è quello compreso tra via del Canneto e via Flavio Gioia e via dei Carbonari, dove saranno eseguiti i tagli stradali.

Una settimana dopo, sabato 17 ottobre, i lavori interesseranno invece la semicarreggiata nord-ovest, lungo la direzione che conduce verso via Torricelli. Anche in questo caso la chiusura sarà attiva dalle 9 alle 13 per consentire l’esecuzione degli interventi previsti.