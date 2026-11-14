Le suggestioni della teatroterapia hanno illuminato di mille colori il San Giovanni di Dio durante l’evento “Vestiamoci di Vita, con le emozioni del teatro” che ha visto come attori per un giorno le pazienti e i pazienti del Centro di cure palliative del San Giovanni di Dio.

L’evento, promosso dall’ODV “Vestiamoci di vita” ha unito il lavoro del Centro di cure palliative, diretto dall’oncologa palliativista Maria Cristina Deidda e la mission dell’associazione, mettendo al centro la medicina palliativa come riscoperta della vita.

I pazienti grazie a un percorso durato un anno tra prove e laboratori al San Giovanni di Dio sotto la guida della dottoressa Deidda, hanno potuto esprimere e riappropriarsi del proprio corpo in un viaggio emozionale con la multisensorialità dell’arteterapia.

Con la commedia andata in scena sabato 14 novembre, scritta dal gruppo teatrale “La scimmia ubriaca”, i pazienti si sono cimentati in prima persona, dando voce e volto ad un testo teatrale dinamico e ironico che ha permette di dare voce ad emozioni sopite, ad affrontare con maggiore consapevolezza lo stress e la stanchezza dei trattamenti e ritrovare una connessione intima e profonda con sé stesse, al di là della malattia

Durante l’evento, che è stato presentato dalla giornalista Federica Ginesu, sono intervenuti con un video anche gli attori Enzo Decaro e Carmen Tejedera che hanno mandato i loro saluti e congratulazioni agli attori per un giorno delle Cure palliative del San Giovanni di Dio.

Emozioni ma anche solidarietà: grazie alle donazioni di privati e del Rotaract Club Quartu Sant’Elena-Margine Rosso, l’ODV “Vestiamoci di vita” ha regalato all’Aou di Cagliari due caschetti refrigeranti destinati ai pazienti che fanno la chemioterapia per evitare la caduta dei capelli.

Questa giornata, dice la dottoressa Maria Cristina Deidda «è più di un semplice spettacolo è un percorso di profonda sensibilità che parte dall’accettazione dell’immagine attuale di sé oltre la malattia, dal poter restituire il sorriso con il colore, dal custodire l'identità e donare un momento di assoluto benessere. Ogni dettaglio è studiato per rispettare la delicatezza del momento, trasformando la bellezza in una forma di cura».

«Il valore più grande di questa esperienza- prosegue l’oncologa palliativista del San Giovanni di Dio - risiede nella condivisione con caregiver, mariti, mogli, figli, amici, coloro che camminano giorno dopo giorno lungo lo stesso percorso. Aver reso anche loro parte attiva di questo progetto espressivo ha significato alleggerire il carico emotivo dell'assistenza. Portare l’arte e la bellezza in ospedale è un regalo per chi affronta la malattia, ma è anche il modo più autentico per raccontare la dedizione e l’amore di medici, infermieri, OSS, tecnici e personale amministrativo che ogni giorno trasformano la propria professione in una vera missione di vita».

L’evento è stato patrocinato dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, il Comune di Cagliari, la Regione Sardegna, il Presidente del consiglio regionale della Sardegna. Main sponsor QuattroEmme costruzioni, le Terrazze di Calamosca e Scavolini store Cagliari.