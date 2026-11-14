Una donna di 32 anni, sposata e madre di due bambini, è ricoverata in codice rosso dopo essere precipitata dal balcone del primo piano della propria abitazione a Canicattì, nell'Agrigentino.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava stendendo i panni quando una lastra di marmo del pavimento ha improvvisamente ceduto sotto i suoi piedi, facendola cadere in strada da un'altezza di circa cinque metri.

Soccorsa sul posto mentre era ancora cosciente, la 32enne è stata trasferita d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. A causa del violento impatto al suolo ha riportato un grave politrauma e i medici hanno già disposto per lei un intervento chirurgico.