L’aereo di Aeroitalia partito questa mattina alle 12.09 da Linate e diretto a Cagliari è atterrato in Sardegna con un ritardo di oltre mezzora dopo aver fatto alcuni giri in quota nell’area del sud dell’isola.

Pare che l’aereo, per un problema a bordo, non sia riuscito inizialmente a scendere in pista regolarmente, anche se la compagnia ha precisato che l’equipaggio non ha dichiarato alcuna emergenza e che il pilota ha svolto esclusivamente una verifica tecnica a scopo precauzionale.