Un incendio scoppiato nel corso della notte ha danneggiato gravemente il bar, attualmente in fase di ristrutturazione, di via Riva Villasanta a Pirri, che si trova nell’area della stazione di servizio.

L’allarme è scattato poco dopo le 2. Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento dei Vigili del fuoco, arrivate dalla sede centrale del Comando di Cagliari. Sette operatori con un'autopompa e il supporto di un'autobotte hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area evitando la propagazione delle fiamme all'area di servizio del distributore carburanti.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.