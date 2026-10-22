La riapertura dello storico Mercato Civico di San Benedetto a Cagliari slitta ai primi mesi del 2028, accumulando un ritardo di circa sei mesi rispetto al cronoprogramma originario che fissava il traguardo per l'estate del 2027.

È quanto emerso questo pomeriggio dall'incontro tra il comitato dei boxisti e il Comune di Cagliari. Al momento della chiusura della storica struttura erano stati previsti due anni di lavori con la riapertura programmata inizialmente per i mesi estivi del prossimo anno.

“L'amministrazione - ha detto l'assessore alla mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione uffici comunali Yuri Marcialis - ha lavorato e continua a lavorare per contenere i tempi di realizzazione della riqualificazione. Alcuni rallentamenti nelle singole fasi sono stati determinati da fattorie esterni, in particolare dagli interventi sulle infrastrutture elettriche di competenza di Enel, indispensabili per consentire il proseguimento dei lavori. Per limitare l'impatto di queste criticità si è proceduto, dove possibile, con consegne parziali delle aree e con lavorazioni propedeutiche, senza attendere la completa risoluzione delle interferenze. L'obiettivo dell'amministrazione resta quello di completare l'intervento e consentire la riapertura del mercato nel corso del 2028”.

Si è inoltre parlato delle iniziative che potranno essere portate avanti nei prossimi mesi, nella struttura provvisoria di piazza Nazzari, anche con sperimentazioni innovative. In questa direzione si inserisce il progetto di destinare alcuni box al posizionamento di alcuni "mangia in piedi" dove sarà possibile per visitatori e turisti approfittare di degustazioni di prodotti pronti e altre forme di consumo sul posto. Una sperimentazione che consentirà di verificare il funzionamento di questa formula, coinvolgendo gli operatori interessati, con l'obiettivo di svilupparla e riproporla nella sede storica una volta completata la riqualificazione.

In vista delle festività natalizie saranno inoltre programmate iniziative di animazione e intrattenimento, con la presenza di cori e momenti musicali, per rafforzare il ruolo di incontro e socialità del mercato. “Le iniziative dei punti ristoro e gli eventi natalizi in piazza Nazzari - ha detto l'assessore Serra - vanno nella direzione di sperimentare in questa fase provvisoria nuove opportunità per gli operatori ed estendere l'offerta per cittadini e turisti, con l'obiettivo di riproporle nella nuova sede di San Benedetto”.