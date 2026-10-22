Smaltire la pesante battuta d'arresto rimediata al Brianteo contro il Monza e riannodare il filo con la brillante partenza stagionale tornando alla prudenza: l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane sabato pomeriggio alla Unipol Domus contro il Bologna è pronto a rilanciare il modulo a una sola punta che aveva fruttato 13 punti nelle prime sei gare.

Il tecnico rossoblù, dopo la giornata di squalifica, sarà di nuovo a bordo campo. Nzola, schierato titolare al Brianteo, dovrebbe ripartire dalla panchina. Conferma in arrivo invece per Mendy, con Maldini a supporto nella posizione che aveva consentito all'ex Lazio e Atalanta di realizzare quattro reti di fila (una su rigore) in quattro partite.

Probabile ritorno in campo in mediana dal primo minuto per capitan Deiola accanto a Romano, Winks e Adopo. Anche se rimane sempre in piedi l'ipotesi Fazzini, fuori dalla formazione iniziale dalla partita in trasferta con l'Udinese. Dietro solita difesa a quattro con Zè Pedro, Mina, Rodriguez e Obert. Non è esclusa qualche modifica, anche in considerazione dell'impegno ravvicinato con il Monza: in preallarme Kofler e Sugawara. Fuori i soliti Felici e Idrissi.

Da ieri Trepy, a due mesi dall'incidente in piscina in Costa Smeralda e dal ricovero in ospedale in terapia intensiva, si è allenato con il resto della squadra. Ma probabilmente non sarà convocato per la gara di sabato: il ritorno in campo per il momento sarà con la Primavera.