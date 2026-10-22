Una nuova prospettiva per il recupero e la valorizzazione dell'ex Ospedale Militare di La Maddalena. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda, ha approvato la candidatura del complesso della Residenza del Forte Carlo Felice al concorso internazionale Reinventing Cities, promosso dalla rete C40 per la rigenerazione urbana sostenibile.

“Vogliamo superare una lunga stagione di incompiute e restituire agli edifici originariamente pensati per il G8 una prospettiva concreta di futuro”, dichiara l'assessore Spanedda. “La Regione assume l'iniziativa per rimettere in movimento una risorsa pubblica di grande valore, inserendola in un’iniziativa internazionale. Il nostro obiettivo è trasformare immobili oggi inutilizzabili in opportunità di sviluppo per i territori, attraverso funzioni coerenti con le esigenze delle comunità e con l'interesse collettivo”.

Il complesso, trasferito alla Regione nel 2010 e già interessato dagli interventi realizzati in vista del G8 del 2009, poi svolto a L’Aquila, non ha ancora trovato una destinazione compiuta. La candidatura punta così a individuare soluzioni innovative di recupero e riutilizzo. "L'iniziativa, sviluppata con il supporto tecnico dell'Agenzia del Demanio e sentito il Comune di La Maddalena, rafforza la strategia regionale per una gestione attiva del patrimonio pubblico" viene sottolineato dalla Regione in una nota.