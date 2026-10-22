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Nella giornata di domani, venerdì 23 ottobre, alle 11, il senatore del Pd Marco Meloni, le deputate Debora Serracchiani (Pd) e Francesca Ghirra (Avs) e la consigliera regionale Camilla Soru (Pd) si recheranno in visita alla casa circondariale di Uta, in provincia di Cagliari.
Alla visita parteciperanno anche l'avvocato Mauro Massa, coordinatore del Forum Giustizia del PD Sardegna; l'avvocato Andrea Gaddari, responsabile Lavoro del PD Bologna; e l'avvocata Anna Maria Busia.
A seguito della visita, è previsto un punto stampa alle 11.30, all'esterno dell'istituto penitenziario, nella Zona industriale Macchiareddu, 19.