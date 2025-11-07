Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha nominato la Dr.ssa Rosa Manzo come Dirigente dell’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Cagliari, sostituendo il Dott. Giampiero Putzu trasferito all'Ufficio di Polizia di Frontiera dello Scalo Aereo di Roma.

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, la Dr.ssa Rosa Manzo, lha ottenuto un Diploma di specializzazione per le professioni legali presso lo stesso ateneo e un Master di II livello in Scienze della Sicurezza presso la Sapienza Università di Roma.



Dopo aver completato un corso biennale presso la Scuola Superiore di Polizia nel 2009, la Dr.ssa Manzo ha ricoperto varie posizioni, tra cui la direzione della D.I.G.O.S. distrettuale di Potenza dal gennaio 2012 al dicembre 2013, e successivamente ha lavorato alla Questura di Nuoro, assumendo ruoli come la direzione dell’Ufficio del Personale e l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale, fino a diventare Capo di Gabinetto.



In seguito, alla Questura di Cagliari, ha gestito l’Ufficio del Personale a partire dall'aprile del 2019.