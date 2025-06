Intervento programmato sulla rete idrica a Villasor. Per la giornata di mercoledì 11 giugno, le squadre di Abbanoa eseguiranno lavori di efficientamento nella camera di manovra del serbatoio comunale. Le operazioni prevedono l’installazione di nuovi organi idraulici di manovra e misuratori di portata, interventi tecnici finalizzati a migliorare la gestione e il monitoraggio del sistema di distribuzione.

"Per poter effettuare le operazioni, dalle 8.30 fino al completamento delle stesse, previsto per le 18, occorrerà interrompere l'erogazione idrica a tutto l'abitato di Villasor, compreso il collegamento a bocca di serbatoio in via Mario Melis nel comune di Serramanna – fa sapere il gestore – previsti cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione".

Il servizio sarà ripristinato progressivamente al termine dei lavori. Abbanoa raccomanda ai cittadini di prestare attenzione al riavvio dell’erogazione, che potrebbe inizialmente essere accompagnato da fenomeni di torbidità temporanea.