Sette bambini e due adulti sono rimasti feriti questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto verso le 14:45 lungo la provinciale 48, nei pressi del ristorante L’Oasi, vicino a Castelsardo, in provincia di Sassari. Coinvolti nello scontro uno scuolabus e una Lancia Delta.

Secondo quanto accertato dalla polizia stradale di Sorso, intervenuta per i rilievi, l’auto guidata da una donna ha tamponato lo scuolabus mentre era fermo per far scendere i bambini. A bordo del mezzo scolastico viaggiavano otto alunni: sette di loro sono stati trasportati all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari con le ambulanze del 118. Hanno riportato tutti lievi contusioni. Nessuno è in condizioni preoccupanti.

Feriti in modo lieve anche la conducente della Lancia, accompagnata al pronto soccorso di Sassari, e l’autista dello scuolabus, trasportato invece all’ospedale di Alghero per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sassari, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata.