Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 marzo, lungo la strada che collega Olbia ad Arzachena. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrati in modo semi frontale e tre persone sono rimaste ferite.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia, che ha collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad assistere i soccorritori nelle operazioni di estrazione degli occupanti dai veicoli coinvolti.

Dopo essere stati stabilizzati sul posto dai sanitari del 118, i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Olbia per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione in direzione Arzachena, necessari per consentire i soccorsi e la successiva rimozione dei detriti dalla carreggiata.