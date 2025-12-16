Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari nel pomeriggio di ieri, 15 dicembre 2025, in via Olanda a Quartu Sant’Elena, per un incendio sviluppatosi nel cortile privato di una palazzina condominiale.

Secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco, le fiamme hanno interessato alcuni elettrodomestici e due bombole di GPL appartenenti alla cucina di un appartamento. L’incendio rischiava di estendersi agli appartamenti adiacenti e a una cantina dello stesso condominio.

Sul posto è intervenuta una squadra della centrale operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, supportata da un’autobotte. Gli operatori hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, evitando conseguenze più gravi per la struttura e per le abitazioni vicine.

Non si registrano persone coinvolte. I danni rilevati sono lievi e riguardano alcune finestre e una parte della facciata della palazzina.

Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.