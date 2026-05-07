Durante la mattina di oggi, giovedì 7 maggio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, ha fatto visita alla Stazione Carabinieri di Selargius, nell’ambito del ciclo di incontri istituzionali con i presìdi territoriali dell’Arma.

L’alto ufficiale, accompagnato dal Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, Tenente Davide Revelant, è stato accolto dal Comandante della Stazione, Luogotenente Carica Speciale Miguel Taiani, e da tutto il personale in servizio.

Nel corso dell’incontro, il Generale Grasso ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dai militari, sottolineando l’impegno quotidiano e la professionalità dimostrata sul territorio. Particolare riconoscimento è stato rivolto ai risultati ottenuti in materia di prevenzione e contrasto ai reati, oltre alla costante capacità della Stazione di mantenere un rapporto solido e diretto con la cittadinanza.

È stato evidenziato come il dialogo continuo con la comunità rappresenti un elemento centrale dell’azione dell’Arma, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini e la percezione di sicurezza sul territorio.

L’occasione ha inoltre permesso di ribadire l’importanza del modello di “sicurezza partecipata”, che vede la collaborazione tra istituzioni, amministrazioni locali e Carabinieri come strumento fondamentale per rispondere in modo efficace alle esigenze della collettività.

Il Generale Grasso ha infine annunciato che nei prossimi giorni tornerà a Selargius per un incontro con i sindaci del territorio, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il coordinamento istituzionale e individuare strategie condivise per il rafforzamento delle attività di prevenzione.

La visita si inserisce nel programma di incontri sul territorio che il Comando Provinciale sta portando avanti in tutta la provincia, con l’obiettivo di valorizzare il personale e rafforzare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e le comunità locali.