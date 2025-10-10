Il Comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, ha fatto visita questa mattina alla Stazione dell’Arma di Sestu. Accolto dal Comandante della Compagnia di Quartu Sant’Elena, ha incontrato il personale militare, esprimendo loro riconoscenza per l’impegno quotidiano nella tutela della sicurezza e nella costante presenza sul territorio.

Nel corso dell’incontro, il Generale ha lodato il lavoro dei Carabinieri, sottolineando come “dedizione, senso del dovere e professionalità rappresentino un punto di riferimento per la collettività”. Ha inoltre rimarcato l’importanza del gioco di squadra e della prossimità al cittadino, elementi che definiscono l’identità dell’Arma.

Durante il confronto operativo con i militari, Grasso si è soffermato sulle esigenze del territorio e sulle prospettive di sviluppo del presidio di Sestu, ricordando che “la missione dei Carabinieri non si esaurisce nel contrasto ai reati, ma trova fondamento nella presenza attenta e continua accanto ai cittadini”.

La visita è proseguita al Municipio, dove il Generale ha incontrato la sindaca Maria Paola Secci per discutere progetti comuni di prevenzione e sostegno sociale. Il colloquio si è svolto in un clima di collaborazione e stima reciproca.

A conclusione, Grasso ha reso omaggio al Parco della Legalità “Falcone e Borsellino”, davanti al monumento dedicato a Manuela Loi. L’incontro rientra nel percorso di visite ai comandi provinciali, volto a rafforzare il legame tra l’Arma e la comunità sarda.