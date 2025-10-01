I parcheggi delle sedi della Regione a Cagliari, finora riservati esclusivamente ai dipendenti, potranno presto essere messi a disposizione dei cittadini nelle ore serali, notturne e nei giorni festivi. La novità è stata annunciata in Consiglio regionale dall’assessore agli Enti locali, Francesco Spanedda, durante la discussione di una mozione di Fratelli d’Italia presentata da Paolo Truzzu.

“Della questione traffico si parla da anni con insistenza – ha ricordato l’ex sindaco di Cagliari –. Uno dei problemi è l’elevato utilizzo dell’auto da parte dei cittadini, anche a causa di un trasporto pubblico che non è capillare. Ma nei centri urbani esiste una vasta dotazione di stalli che rimangono vuoti al termine dell’orario lavorativo, quando i dipendenti lasciano gli uffici. Sarebbe logico e utile aprirli al pubblico, a beneficio della mobilità e del commercio”.

Dalla Giunta è arrivata la conferma che l’idea è già in fase avanzata: “Voglio confortare questo Consiglio – ha spiegato Spanedda – perché lo schema tracciato nella mozione lo stiamo già mettendo in pratica con un progetto sperimentale che coinvolge da mesi il Comune di Cagliari”. L’assessore ha chiarito che la sperimentazione partirà a breve, anche se sono ancora necessari alcuni adeguamenti, come la nuova disposizione delle barriere, poiché “quei parcheggi non sono nati per essere pubblici”.

La mozione, approvata dall’Aula, prevede inoltre l’istituzione di un tavolo di concertazione con i sindaci dei principali centri della Sardegna per individuare soluzioni utili a ridurre il traffico urbano e offrire nuove opportunità di sosta a residenti e visitatori.