Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Asma promossa dalla Global Initiative for Asthma (GINA), la Clinica Pediatrica e Malattie Rare dell’ospedale Microcitemico della ASL 8 aderisce all’iniziativa con un evento informativo aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è per il 10 maggio, dalle 9 alle 12:30, presso l’Ambulatorio di Allergologia e Pneumologia Pediatrica.

Obiettivo della giornata è “trasmettere alla popolazione l’informazione più adeguata sull’importanza della giusta diagnosi, terapia e follow-up della malattia asmatica”. Il tema di quest’anno, “Make inhaled treatments accessible for ALL!”, richiama l’attenzione sull’accessibilità e sull’uso corretto dei dispositivi inalatori.

Durante la mattinata sarà possibile parlare con medici e specializzandi della Scuola di Pediatria di Cagliari per ricevere chiarimenti su cause, diagnosi e terapie dell’asma. “Sarà dato particolare risalto ai dispositivi utilizzabili per l’assunzione inalatoria dei farmaci e al loro corretto utilizzo”. Per alcuni pazienti selezionati saranno disponibili esami spirometrici semplici e test cutanei.

Saranno inoltre proiettati video esplicativi, “liberamente scaricabili da Internet”.

Prenotazione obbligatoria via email: pneumologia.pediatrica@aslcagliari.it