“Chiedo col cuore in mano, aiutatemi…guardatevi intorno.” È un grido disperato quello di Maria Lidia Pistis, madre di Giacomo Solinas, il 40enne scomparso nel nulla l’8 luglio 2023 da Gonnesa, nel Sud Sardegna. Da quel giorno, nessuna traccia, nessuna certezza. Solo domande, ansia, attesa.

L'appello di Maria, rilanciato sui social, è toccante e diretto. Si rivolge a chiunque possa aver visto suo figlio, scomparso senza portare con sé né soldi né indumenti, un dettaglio che accresce la preoccupazione: “Potrebbe trovarsi in uno stato di disagio e grande difficoltà”.

Non si esclude che Giacomo si trovi in qualsiasi parte d’Europa. “In due anni potrebbe aver cambiato aspetto, ma il suo sguardo e il suo sorriso lo contraddistinguono”, solttolinea la madre.

Nel messaggio condiviso pubblicamente, Maria Lidia lascia anche il suo contatto WhatsApp: 3465101355. “Inviatemi una foto, per favore… non chiedo altro”, scrive con dolcezza e disperazione. È una madre che non si arrende e che chiede di ricevere anche solo un piccolo segnale.

Da quel 8 luglio 2023 sono passati quasi due anni e il silenzio pesa come un macigno, ma Maria Lidia continua a cercare, a scrivere e a condividere anche sui social le foto di Giacomo, con la speranza che qualcuno riconosca quel volto, quello sguardo, quel sorriso.