Un furto notturno ai danni di un’auto in sosta si è concluso con l’arresto di due giovani, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carabinieri di Quartu Sant’Elena.

I militari della Sezione Radiomobile, supportati dai colleghi della Stazione competente, hanno fermato un 29enne di origine algerina e una 26enne cagliaritana, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava un furto appena avvenuto all’interno di una utilitaria parcheggiata nel centro abitato di Selargius. Le pattuglie, coordinate dalla Centrale Operativa, sono riuscite a intercettare i due sospettati poco distante dal luogo del reato, mentre tentavano di allontanarsi a piedi.

Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto in loro possesso la refurtiva sottratta poco prima dall’abitacolo del veicolo, successivamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Dopo le formalità di rito, i due sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per la giornata odierna.