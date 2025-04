Raid notturno a Capoterra: nella località di Santa Lucia, alcuni ladri di rame hanno preso di mira l’impianto di sollevamento idrico, tranciando e portando via i cavi elettrici che lo alimentavano. Il furto ha provocato il blocco del sistema di approvvigionamento, mettendo in difficoltà la distribuzione dell’acqua in alcune zone del territorio comunale.

I tecnici di Abbanoa sono subito intervenuti per ripristinare la funzionalità dell’impianto, ma fino al completamento dei lavori i serbatoi comunali non potranno essere riforniti. Di conseguenza, si registreranno cali di pressione e possibili interruzioni nel quartiere di Santa Rosa.

Nel frattempo, per garantire il servizio nel resto del centro urbano e nelle frazioni, sono state attivate manovre di compensazione che sfruttano le fonti idriche locali. Tuttavia, il gestore non esclude ulteriori criticità, qualora l’intervento di ripristino dovesse richiedere più tempo del previsto. Abbanoa ha assicurato che verranno adottate tutte le misure necessarie per contenere i disservizi e limitare i disagi alla popolazione.