Dopo il rinvio per lutto nel giorno della morte di Papa Francesco, il Cagliari torna in campo per la sfida casalinga contro la Fiorentina. Oggi alle 18:30 le due squadre si affronteranno all’Unipol Domus.

I rossoblù vogliono approfittare del fattore casa per tentare il colpo salvezza: un successo oggi garantirebbe infatti alla squadra di Davide Nicola un vantaggio quasi incolmabile rispetto alla zona retrocessione, permettendo al Cagliari di portarsi a +8 sul Venezia terzultimo.

Di fronte, però, una squadra forte: la Viola di Kean e compagni, in lotta per l’Europa. Così Nicola potrebbe affrontare la sfida: in porta il solito Caprile, coperto dalla coppia Mina-Luperto, con Zappa e Augello sulle fasce. In mediana doppia diga con Adopo e Makoumbou, mentre alle spalle della punta Piccoli è ballottaggio, con Viola e Luvumbo favoriti rispettivamente su Gaetano e Coman.