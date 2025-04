Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri a Tula minacce e danneggiamento aggravato: avrebbe minacciato con un coltello una coppia di anziani e squarciato le gomme della loro auto.

L'episodio ha inizio in un bar di Tula, dove due anziani coniugi stavano consumando una bibita. Nel locale è entrato il 46enne con in braccio un agnellino. I due anziani si sono avvicinati per accarezzare l'animale, ma il gesto non sarebbe piaciuto all'uomo che sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe litigato furiosamente con la coppia.

Per evitare guai peggiori il titolare del bar li ha fatti uscire dal locale, e tutto sembrava finito lì. Non per il 46enne, che poco dopo si sarebbe presentato a casa degli anziani, bussando alla loro porta e dopo averli minacciati di morte brandendo un coltello a serramanico con 10 centimetri di lama, si sarebbe accanito sulla loro auto danneggiandola e squarciando le gomme.

A quel punto si sarebbe diretto alla caserma dei carabinieri per denunciare i rivali. Il 46enne ha però trovato i militari sulla porta, mentre uscivano proprio per andare a sedare il litigio, dopo avere ricevuto una segnalazione da chi aveva assistito all'alterco. L'uomo ha raccontato i fatti, ha consegnato il coltello ai carabinieri ed è stato arrestato.

Dopo aver passato la notte nella cella di sicurezza della caserma, stamattina, difeso dall'avvocato, Stefano Porcu, è comparso davanti alla giudice Silvia Masala, che ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di avvicinamento alle persone offese.